Trabzon Antalya maçı İZLE Trabzonspor Antalyaspor canlı maç izle

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08 Mayıs 2021 20:12
Trabzon Antalya maçı İZLE Trabzonspor Antalyaspor canlı maç izle
Trabzonspor Antalyaspor canlı beIN Sports LİNK! Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD veya 4K kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA






TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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TRABZONSPOR ANTALYASPOR BEIN SPORTS HABER YAYINI



Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Özgüç Türkalp görev yapacak. Trabzonspor - Antalyaspor maçı beIN SPORTS HD 4'den canlı yayınlanacak.

Ligde 64 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek konumunu iyice sağlamlaştırmak istiyor. En son ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 8 Mart'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 60 gündür kaybetmiyor. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde oynanan 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Akdeniz ekibi, ligde çıktığı 38 müsabakada 9 galibiyet, 16 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 43 puan yazdıran Antalyaspor, haftaya 13. sırada girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadele, 1-1 sona ermişti.

İki takımın eksikleri

Trabzonspor'da cezalı Berat Özdemir ile sakatlığı bulunan Vitor Hugo maç kadrosunda yer alamayacak.

Antalyaspor'da Jean Armel Drole ve Doğukan Sinik, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Serdar Gürler ile Bahadır Öztürk'ün durumu ise henüz netlik kazanmadı.

 

Trabzonspor



Antalyaspor
Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Hakan, Nuri, Amilton, Fredy, Sam, Podolski



50. randevu

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 49 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 90 gol attı, kalesinde 48 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 52 gol atarken, 20 gol yedi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

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