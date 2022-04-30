Trabzon Antalya izle, Trabzonspor Antalyaspor CANLI LİNK

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Trabzonspor Antalyaspor maçı hakemi kim?



Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek ve mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala Trabzonspor 76 puanla ilk sırada yer alırken şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

Trabzonspor'da ameliyat olan Trondsen ve Bruno Peres, sezonu kapattı. Nwakaeme ile Hüseyin Türkmen'in durumları ise maç saatinde belli olacak.

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Harun Alpsoy, Admir Mehmedi ve Hakan Özmert, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından takımla idmanlara katılan Ufuk Akyol ile Sinan Gümüş'ün, Trabzonspor mücadelesinde oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

Uğurcan, Dorukhan, Vitor Hugo, Ahmetcan, Denswil, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius

Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Poli, Doğukan, Luiz Adriano, Ndao, Haji Wright

Trabzonspor taraftarları şampiyonluk haftasındaki karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Pazartesi günü kombine kartlar haricinde satışa çıkarılan 12 bin 824 bilet, 4 dakikada bitti. 41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı tamamen dolu olacak.

Trabzon dışından çok sayıda kişinin kente gelmesi nedeniyle ek uçak ve otobüs seferleri düzenlendi, ayrıca kentteki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Trabzonspor, iç sahada başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 415 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 17 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Trabzonspor, böylece sahasındaki son 23 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.

Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olması halinde Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale edecek.

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyon olunması halinde kariyerinde bir ilki yaşayacak.

2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan, sonrasında Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Bu kupa ile Avcı, Trabzonspor'da Süper Kupa'nın ardından ikinci kez kupa mutluluğu yaşayacak. Kadrosunda 34 oyuncu barından bordo-mavililerde 24 oyuncu da ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk elde edecek.

Ligin 16. haftasında 11 Aralık 2021'de Antalya Stadı'nda 2-1 mağlup ettiği bordo-mavili ekibin 27 maçlık yenilmezlik serisine son veren kırmızı-beyazlılar, 12 haftadır mağlup olmuyor.

Bu karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Akdeniz ekibi, Trabzon deplasmanında seriyi sürdürmek istiyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 51 puanla 8. sırada girdi.



Trabzon'da şampiyonluk heyecanı



Trabzonspor, yıllar süren hasretine son vermek için artık son 90 dakikayı bekliyor. Bugün Antalyaspor karşısına çıkacak olan bordo-mavililerin alacağı biri puan bile yeterli olacak. İki bayramı bir arada yaşamak isteyen Trabzonspor taraftarı kente akın etti. Yüz binler Trabzon'un yolunu tutarken, tribünlerde izlemek isteyenler de hatırı sayılır bir bedel ödemek zorunda kaldı. Pazartesi günü kombine kartlar haricinde satışa çıkarılan 12 bin 824 bilet, 4 dakikada bitti. Trabzon dışından çok sayıda kişinin kente gelmesi nedeniyle ek uçak ve otobüs seferleri düzenlendi, ayrıca kentteki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Antalya karşısında puan ya da puanlar kazanmak isteyen bordo-mavililerde Trondsen ve aşil tendonu ameliyatı sonrası sahalardan 6 ay uzak kalacak olan Bruno Peres, bugün forma giyemeyecek. Son çalışmalarda takımla birlikte olan Anthony Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen'le ilgili kararı ise teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olması halinde Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale edecek. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala şampiyon olmuştu.



Şampiyonluk provası



Trabzonspor'da takımla taraftar buluştu. Bordo-mavililer, Trabzonspor, Akyazı'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya geldi. On binlerce seyircinin tezahüratları altında antrenmana çıkan Karadeniz ekibi son hazırlıklarını tamamladı. Tribünleri dolduran binlerce Trabzonspor sevdalısı da stadı, "Bordo-mavi, en büyük Trabzon, şampiyon Trabzon" tezahüratları ile inletti.





415 gündür yenilmez



İç sahada büyük bir performans ortaya koyan Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 415 gündür yenilgi yüzü görmedi. Fırtına, geçen yıl 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, bu sezon 17 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

