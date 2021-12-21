Trabzon Altay izle canlı, Altay Trabzonspor maçı yayını

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21 Aralık 2021 19:41
Trabzon Altay izle canlı, Altay Trabzonspor maçı yayını
Altay Trabzonspor beIN izle ! Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

ALTAY TRABZONSPOR TUTTUR'DA
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ALTAY TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA






ALTAY  TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Altay ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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İki takımın eksikleri

Altay'da Trabzonspor maçı öncesinde İbrahim Öztürk, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada yer alamayacak. Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Anthony Nwakame'nin sakatlığı bulunuyor.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın 2. maçı

Yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı, Altay-Atakaş Hatayspor maçının ardından ikinci karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. 1975-1976 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, 29. haftada 23 Mayıs 1976'da Alsancak Stadı'nda konuk olduğu Göztepe ile golsüz berabere kalmıştı. Bordo-mavili ekip, bu sonucun ardından bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.


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Altay Trabzonspor maçı öncesi son durum

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Altay'a konuk olacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Volkan Bayarslan. Ligde 17 hafta sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 42 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililer, zorlu deplasmandan kayıpsız dönerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.

Muhtemel 11'ler

Altay
Lis, Cebrail, Murat, Thiam, Naderi, Ceyhun, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba



Trabzonspor
Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Dorukhan, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Cornelius



50. karşılaşma

Spor Toto Süper Lig'de 18 yıl sonra tekrar karşılaşacak Altay ile Trabzonspor, 51. kez birbirlerine rakip olacak. Süper Lig'de en son Altay'ın küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaşan iki ekibin geride kalan 50 mücadelesinde Altay'ın 10, Trabzonspor'un 28 galibiyeti bulunurken, 12 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Altay'ın 46 gol attığı bu mücadelelerde Trabzonspor ise 83 kez fileleri havalandırdı. İzmir'deki 25 müsabakada ise Altay 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. İzmir temsilcisi bu müsabakalarda 31 gol kaydederken, bordo-mavili ekip ise 42 kez fileleri sarstı. Trabzonspor rakibine karşı en farklı galibiyeti 1980-1981 sezonunda Trabzon'da 4-0'lık skorla alırken, Altay da bordo-mavili ekibi 1998-1999'da deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.



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