Trabzon Alanya CANLI İZLE, Alanyaspor Trabzonspor maçı izle

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LİNK Alanyaspor Trabzonspor maçı izle ! Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA













ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?



Alanyaspoır ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇINI CANLI DİNLE



Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.





Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Erkan Özdamar



Ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 11 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.



Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.



Alanyaspor XI



Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Efkan, Novais, Emre Akbaba, Candeias, Efecan, Eduardo







Trabzonspor XI



Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Vitor Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius







12. randevu



Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor Alanya'da yapacakları maçla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.



Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 11 gol kaydetti.



Alanya'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 galibiyet aldı. Akdeniz temsilcisi, 2 kez galip gelirken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



5 isim sınırda



Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas, Djaniny ve Peres kritik Alanyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde, cezalı duruma düşecekler.



Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Alanyaspoır ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Erkan ÖzdamarLigde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 11 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Vitor Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, CorneliusTrabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor Alanya'da yapacakları maçla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 11 gol kaydetti.Alanya'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 galibiyet aldı. Akdeniz temsilcisi, 2 kez galip gelirken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas, Djaniny ve Peres kritik Alanyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde, cezalı duruma düşecekler.

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