Trabzon'a iki yerli iddiası!

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, "İki yerli oyuncu alabiliriz" açıklamasıyla bazı oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti. Tecrübeli hoca isim vermekten kaçınsa da bu iki oyuncunun, Samet Akaydin ve Mustafa Eskihellaç olduğu öğrenildi.
MUSTAFA İÇİN TAKAS
Hem bek hem kanat oynayabilen Eskihellaç'ın transferi için Gaziantep kulübüyle takas formülü üzerinden görüşmeler yapılırken, masadaki isimlerin Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen olduğu öğrenildi. Bu transferin kısa süre içerisinde sonuçlanma ihtimali oldukça yüksek.
SAMET İÇİN İHTİMAL YÜKSEK
Samet Akaydin transferi için ise gündem sıcak. 30 yaşındaki stoperin Fenerbahçe'den bonservisini alması ve sözleşmesini feshetmesi durumunda sezonun kalan bölümünde Trabzonspor forma giymesi bekleniyor.
MUSTAFA İÇİN TAKAS
Hem bek hem kanat oynayabilen Eskihellaç'ın transferi için Gaziantep kulübüyle takas formülü üzerinden görüşmeler yapılırken, masadaki isimlerin Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen olduğu öğrenildi. Bu transferin kısa süre içerisinde sonuçlanma ihtimali oldukça yüksek.
SAMET İÇİN İHTİMAL YÜKSEK
Samet Akaydin transferi için ise gündem sıcak. 30 yaşındaki stoperin Fenerbahçe'den bonservisini alması ve sözleşmesini feshetmesi durumunda sezonun kalan bölümünde Trabzonspor forma giymesi bekleniyor.