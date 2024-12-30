Trabzon'a iki yerli iddiası!

Şenol Güneş, transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. İsim vermeyen tecrübeli hocanın, Samet Akaydin ve Mustafa Eskihellaç'la ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sabah
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Trabzon'a iki yerli iddiası!
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30 Aralık 2024 09:22
Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, "İki yerli oyuncu alabiliriz" açıklamasıyla bazı oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti. Tecrübeli hoca isim vermekten kaçınsa da bu iki oyuncunun, Samet Akaydin ve Mustafa Eskihellaç olduğu öğrenildi.

MUSTAFA İÇİN TAKAS

Hem bek hem kanat oynayabilen Eskihellaç'ın transferi için Gaziantep kulübüyle takas formülü üzerinden görüşmeler yapılırken, masadaki isimlerin Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen olduğu öğrenildi. Bu transferin kısa süre içerisinde sonuçlanma ihtimali oldukça yüksek.

SAMET İÇİN İHTİMAL YÜKSEK

Samet Akaydin transferi için ise gündem sıcak. 30 yaşındaki stoperin Fenerbahçe'den bonservisini alması ve sözleşmesini feshetmesi durumunda sezonun kalan bölümünde Trabzonspor forma giymesi bekleniyor.

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