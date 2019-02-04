Trabzon-A.Gücü maçındaki 'gol iptali' doğru mu?

Haftaya damga vuran Trabzonspor - Ankaragücü maçındaki gol iptaliyle ilgili MHK sessizliğini bozdu.Konuk takım Ankaragücü'nün Orgill ile bulduğu beraberlik golünün maçın hakemi tarafından iptal edilmesinin ardından gündeme gelen "FIFA ve UEFA elle oynama konusundaki talimatını güncelledi. Eski talimata göre doğru olan iptal kararı sene başı itibariyle güncellenen talimatına göre yanlıştı" şeklinde ortaya atılan iddiaya MHK'den resmi yanıt geldi.Konuyla ilgili Sporx.com'un sorularını yanıtlayan MHK yetkilileri, Trabzonspor karşılaşmasında iptal edilen golün FIFA ve UEFA talimatına göre doğru bir karar olduğunu belirterek, "Yaklaşık üç yıldır mevcut talimat aynı.. İddia edildiği gibi bir kural ve yorum değişikliği yok" açıklaması getirdiler.Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun Orgill'in golden önce topa elle temas etmesinin ardından iptal kararının doğru olduğunu ifade eden MHK yetkilileri, bu nedenle "MHK, hakemlerine devre arasında bu değişikliği anlattı" şeklindeki iddia doğru değil. Böyle bir değişiklik yok" açıklamasını yaptı.Buna göre son üç gündür gündemde olan Ankaragücü takımının attığı golün iptal kararı talimatlara göre yanlıştı iddiası MHK'den geri dönmüş oldu.