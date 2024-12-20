Trabzon'a eski asbaşkanlar ve kurul üyelerinden ziyareti

Trabzonspor'a eski asbaşkanlar ve kurul üyelerinden destek ziyaretinde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzon'a eski asbaşkanlar ve kurul üyelerinden ziyareti
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20 Aralık 2024 18:38
Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kurullar ve eski asbaşkanlar, bordo-mavili takımın antrenmanını ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ören, Denetim Kurulu Başkanı İsmet Keskin, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu ve Sicil Kurulu Başkanı Serdar İsaoğlu ile kurul üyelerinin yanı sıra eski asbaşkanlardan Hayrettin Hacısalihoğlu, Haşim Saitoğlu ve İskender Önal, Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanını izledi.

Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla bir araya gelen heyet, takıma başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Güneş, kurullar ve eski asbaşkanların desteğinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

 
 
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