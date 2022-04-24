Trabzon'a akın var! Uçak biletleri tükendi

Trabzonspor'un şampiyonluk maçı olacak Antalya maçı için şehire akın akın taraftar geliyor.

, Fotoğraf; AA
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Trabzon'a akın var! Uçak biletleri tükendi
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24 Nisan 2022 10:05
Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor 1 puan alması halinde şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Dünyanın dört bir yanından Trabzon'a gitmek için harekete geçen binlerce taraftar, şimdiden uçak biletlerini tüketti.

Şu an için havayolu şirketlerinde 29 Nisan ve 30 Nisan tarihleri için Trabzon'a gitmek adına birçok bölgeden uygun bilet bulunmazken, Bordo-Mavili taraftarların yoğun talebi üzerine ilerleyen günlerde Trabzon'a ek seferlerin konulması bekleniyor.

Binlerce taraftar şampiyonluğu Trabzon'da kutlamak adına büyük bir heyecan duyarken, Bordo-Mavililer'in haftaya Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçta hem şehrin hem de tribünlerin karnaval havasına bürünmesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLUĞA 1 PUAN KALDI

Kalan 4 maçta 1 puan alması halinde şampiyonluğa uzanacak olan Trabzonspor'da taraftarlar, dört gözle mutlu sona resmen ulaşılmasını bekliyor. (Karadeniz Gazetesi)

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