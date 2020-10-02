SUMUDICA KIRMIZI KART GÖRDÜ

89. dakikada maçın hakemi Fırat Aydınus, VAR ekranına penaltı pozisyonunu izlemeye geldiği anda itirazlarını sürdüren Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kırmızı kartla saha dışına gönderildi.

GAZİANTEP FK, TRABZON'U HİÇ YENEMEDİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'de 4. haftanın açılış gününde, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadelenin tartışmalı son anları neticesinde maç 1-1 bitti.İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Trabzonspor'a üstünlüğü getiren gol, 64. dakikada kullanılan uzun taçta ağları sarsan Gaston Campi ile geldi. Maçın 88. dakikasında ceza alanında yaşanan pozisyonun ardından Fırat Aydınus VAR incelemesi yaptı ve Gaziantep FK lehine penaltı verdi. Topun başına gelen Maxim, 90+3. dakikada ağları sarstı ve takımına 1 puanı getirdi.Öte yandan penaltı pozisyonunda yeni transfer Flavio da 2. sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve 4 haftada 2. kez kırmızı kart görmüş oldu.Bu sezon 2. beraberliğini alan Trabzonspor, böylece puanını 5 yaparken, henüz galibiyetle tanışamayan Gaziantep FK, 3 beraberlikle 3 puana yükseldi.Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor evinde dev maçta Başakşehir ile karşılaşacak, Gaziantep FK ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.Gaziantep FK, Süper Lig'de 3. kez karşılaştığı Trabzonspor'u henüz mağlup edemezken, Süper Lig'de 11 maç sonra ağları sarsamadı.1. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı önledi.21. dakikada sol kanattaki Afobe'nin verdiği pasın Oğuz Ceylan'a çarpması sonucu top, Ekuban'ın önünde kaldı. Topla ceza sahasına giren Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çeldi.26. dakikada Maxim'in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.52. dakikada Morais'in sol kanatta Pereira'dan kaparak ceza sahasına gönderdiği topa Campi'nin yaptığı ters kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere gönderdi.64. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bordo-mavili ekibin sağ kanattan kazandığı taç atışını Pereira kullandı. Pereira'nın uzun mesafeli taç atışında altıpas önünde iyi yükselen Campi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlarla buluştu: 0-175. dakikada Maxim'in pasında Kenan Özer, ceza sahası dışından topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.88. dakikada Trabzonspor ceza sahasında bordo-mavili savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı topu kontrol etmek isteyen Maxim, Flavio ile girdiği mücadelede yerde kaldı. İlk anda oyunu devam ettiren hakem Fırat Aydınus, VAR'dan gelen uyarı sonrası saha kenarına giderek pozisyonu yeniden izledi. Penaltı noktasını işaret eden Aydınus, Flavio'ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Trabzonspor sahada 10 kişi kaldı.Bu arada Fırat Aydınus'un pozisyonu izlemek üzere saha kenarına geldiği bölümde itirazlarını sürdüren Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kırmızı kart gördü.90+2. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Maxim'in kullandığı penaltıda top filelerle buluştu: 1-1