Trabonspor'da milli oyuncular kampa katıldı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da milli oyuncular kamp kadrosuna dahil oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabonspor'da milli oyuncular kampa katıldı
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09 Temmuz 2023 15:38
Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana izinleri biten milli oyuncular Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Umut Bozok katıldı. Umut Bozok ve Eren Elmalı takımdan ayrı bireysel olarak fizyoterapist eşliğinde çalışırken kaptan Uğurcan Çakır ise kalecilerin çalışmasında yer aldı.

Antrenmana yabancı milli oyuncular Larsen, Siopis, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi ve Trezeguet katılmadı. Bu oyuncuların bugün kampa katılması ve yarınki çalışmada yer alması bekleniyor.

Vize sorunu yaşayan genç oyuncu Hakan Yeşil'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Fernandez ve Flavio da antrenmanlara katılmayan diğer oyuncular oldu.

Fernandez'in durumu netlik kazanacak

Trabzonspor'un Hajduk Siplit ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan yeni transfer Fernandez'in MR çekileceği belirtildi. Kale direğine çarparak kaval kemiği bölgesinden sakatlanan savunma oyuncusunun röntgenin de herhangi bir şeye rastlanmadığı kontrol amacıyla MR çekileceği öğrenildi.

Önceki gün oynanan hazırlık maçında oynayan oyuncular yenileme idmanı yaparken diğer oyuncular ayak tenisi ve şut çalışması gerçekleştirdi.

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