TPFD'den Süper Lig ve alt ligler için açıklama

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, liglerin seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.TPFD'den yapılan açıklamada "Liglerin durumuyla ilgili devletimiz tarafından alınan ve alınacak olan tüm kararlara saygı duyduğumuzu belirtir, yetkili mercilerle görüşme halinde olduğumuzu hatırlatır, gelişmeleri takip etmekte ve beklemekte olduğumuzu kamuoyuna duyururuz." denildi.İşte Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin açıklaması..."Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde bilindiği gibi ülkemizde profesyonel futbol liglerindeki tüm maçların seyircisiz oynanacağı yönünde karar açıklanmıştır.Devletimizin ileri gelenleri tarafından alınan ve alınacak olan tüm kararlara saygı duyduğumuzu belirtir, yetkili mercilerle görüşme halinde olduğumuzu hatırlatır, gelişmeleri takip etmekte ve beklemekte olduğumuzu kamuoyuna duyururuz…"