TOYOTA GAZOO Racing, sezonu 2025 Dakar Rallisi'yle açacak

Toyota'nın yarış departmanı TOYOTA GAZOO Racing, 2025 sezonuna ocakta Dakar Rallisi'yle başlayacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024'te Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası (W2RC) olmak üzere üst düzey serilerde şampiyonluklar elde eden TOYOTA GAZOO Racing, yeni sezonda da zirvedeki yerini korumak için yarışacak.



3-17 Ocak'ta gerçekleştirilecek 2025 Dakar Rallisi hazırlıklarını tamamlayan TOYOTA GAZOO Racing, 5 bin kilometreden fazlası özel etap olmak üzere 8 bin kilometrenin üzerindeki zorlu araziyle mücadele edecek.



2025 Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'nın ilk yarışı Dakar Rallisi, 12 etaptan oluşuyor. Uzunlukları, 134 kilometrelik kısa ve zorlu sürüşlerden 606 kilometreye kadar uzanan etaplar, her yarış günü farklılık gösteriyor. 2025 Dakar Rallisi, 10 Ocak'taki dinlenme günüyle, iki hafta boyunca yarış tutkunları tarafından takip edilebilecek. TOYOTA GAZOO Racing, 2024 sezonunda elde ettiği üst üste üçüncü markalar şampiyonluğunun ardından bu başarıyı devam ettirmek ve ilk yarışta güçlü bir performans ortaya koymak için yarışacak.



2025 Dakar Rallisi'nde deneyimli ve genç yeteneklerden oluşan altı ekiple mücadele edecek TOYOTA GAZOO Racing'in Avrupa ekibini, Lucas Moraes-Armand Monleon ile Seth Quintero-Dennis Zenz ikilileri temsil edecek. Güney Afrika ekibinde ise Giniel de Villiers-Dirk von Zitzewitz, Henk Lategan-Brett Cummings, Guy Botterill-Dennis Murphy ve Saood Variawa-Francois Cazalet yer alacak.



Marka, Dakar Rallisi'nde, sürekli olarak geliştirilen, performansı ve dayanıklılığıyla öne çıkan "GR DKR Hilux Evo" ile yarışacak. 2024'teki rallide üstünlüğünü gösteren bu model, yeni sezon için güvenilirlik ve dayanıklılığı artıran geliştirmelerle etaplardaki yerini alacak.



2025 Dünya Ralli-Raid Şampiyonası, Dakar Rallisi'nin ardından 21-27 Şubat'ta Abu Dabi Çöl Yarışı, 18-24 Mayıs'ta Güney Afrika Safari Rallisi, 22-28 Eylül'de Portekiz Rally Raid ve 10-17 Ekim'de Fas Rallisi ile devam edecek.



