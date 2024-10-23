TOYOTA GAZOO Racing, 2024 Dünya Ralli-Raid Şampiyonluğu'nu ilan etti

TOYOTA GAZOO Racing, 2024 Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'nı Markalar Şampiyonu ünvanıyla bitirdi.

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TOYOTA GAZOO Racing, 2024 Dünya Ralli-Raid Şampiyonluğu'nu ilan etti
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23 Ekim 2024 16:22
Toyota'nın motor sporları departmanı TOYOTA GAZOO Racing, 2024 Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'nı Markalar Şampiyonu ünvanıyla bitirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel olarak geliştirilen ve Dakar Rallisi gibi en zorlu şartlarda yüksek performanslar ortaya koyan GR DKR Hilux T1+ ile yarışan TOYOTA GAZOO Racing, sezonu Fas'ta düzenlenen Rallye du Maroc ile tamamlandı.

6 yarışlık takvimde 227 puanla Markalar Şampiyonası'nı ilk sırada tamamlayan TOYOTA GAZOO Racing, Toyota markasının off-road konusundaki uzmanlığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Sezonun son yarışına katılan TOYOTA GAZOO Racing pilotlarından Lucas Moraes, Rallye du Maroc'taki ilk deneyiminde iyi bir performans ortaya koydu. Yarışı, Dakar'a hazırlık olarak değerlendiren Moraes, genel klasmanda 14'üncü oldu. Seth Quintero ise genel klasmanda 5'inci sırayı alarak Toyota'nın şampiyonluğuna önemli katkı sağladı.

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