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Towns'ın maç sonrası duygusal ifadesi: "O Karl, 13 Nisan'da öldü..."

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, annesinin vefatından bu yana dün gece ilk NBA maçını oynadıktan sonra duygusal bir açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, annesinin vefatından bu yana dün gece ilk NBA maçını oynadıktan sonra duygusal bir açıklamada bulundu.

Towns, KOVID-19 nedeniyle bu yılın başlarında annesini kaybetmişti.

Minnesota'nın Mart ayından bu yana oynadığı ilk maçın ardından, Towns geçtiğimiz günlerde, annesinin kendisini izlemek için orada olmadığını bilerek oynamanın ne kadar zor olacağından bahsetmişti ve bu durum dün gece de değişmedi.

Towns, maç topunu babasına yollayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bunu annemin yanına yerleştireceğim. Ona bunu götürebileceğim için çok mutluyum. Maçı kazanıp topu getireceğimi söylemiştim ve bunu başarabildiğim için de çok mutluyum."

"O KARL ÖLDÜ..."

Towns, önceki sezonlara kıyasla takımın maçtan maça zihniyetiyle ilgili sorulan bir soruda şöyle bir yanıt verdi:

"Diğer maçlarımın çoğunu, oynadığım yılları ve o günlerde nasıl hissettiğimi bile hatırlamıyorum. Dürüst olmam gerekirse, gerçekten hatırlamıyorum veya umursamıyorum. Sadece 13 Nisan'dan itibaren ne olduğunu hatırlıyorum.

Çünkü beni gülümserken falan görseniz de, o Karl 13 Nisan'da öldü. Asla geri dönmeyecek. O adamı hatırlamıyorum. Fiziksel benle konuşuyorsun, ama ruhum uzun zaman önce öldü...

Soruna cevap vermek istiyorum, ama bahsettiğiniz adam 13 Nisan veya daha öncesine ait. Onu tanımıyorum ve hiçbir parçasını hatırlamıyorum."


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