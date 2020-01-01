Towns'ın koronavirüs sahibi babası, "iyi bir şekilde toparlanmış"

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'ın babasının koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra "iyi bir şekilde toparlandığı" bildirildi.



Geçtiğimiz hafta, Towns'ın her iki ebeveyninin de COVID-19 için pozitif test edildiği duyurulmuştu ve babası Karl Sr'a sonuçları beklemesi için evde karantinaya alması söylenmişti.



ESPN'den Nick Friedell'e göre, Timberwolves merkezinin babası iyi durumda:



"Towns ailesine yakın bir kaynak, Karl-Anthony Towns'ın babası COVID-19 için pozitif test sonucu veren ve birkaç gün hastanede olan Karl Sr.'ın "iyi bir şekilde toparlandığını" duyurdu."



Towns, Cumartesi gecesi annesinin koronavirüs sebebiyle komada olduğunu söylemiş ve halkı salgını ciddiye almaya çağırmıştı.



ANNESİ HASTANEDE BULUNUYOR



Towns, annesiyle ilgili bazı bilgileri paylaşarak, herkesin iyimser olduğunu da eklemişti:



"Tıbbi olarak tetiklenmiş bir komadaydı. O günden beri onunla konuşmadım ve iletişim kuramadım. Durumu hakkında güncellemeler alıyorum. Zor bir durum ve her geçen gün nasıl gittiğini görüyoruz. Olumluyuz; Çok pozitif kalıyorum. Bu yüzden herkes ve ailem için gücümü koruyorum."



Geçtiğimiz hafta Towns, Minnesota'daki Mayo Clinic'in koronavirüs için halka daha fazla test almasına yardımcı olmak için 100.000 dolar bağışta bulunmuştu.



