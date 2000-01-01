Towns'ın annesi, koronavirüsten ötürü hala yoğun bakımda

Minnesota Timberwolves'in yıldızı Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Cruz'un, koronavirüsten ötürü halen yoğun bakım ünitesinde olduğu bildirildi.



Kentucky Üniversitesi Wildcats basketbol koçu John Calipari, bu güncellemeyi Kentucky Sports Radio'dan Jack Pilgrim ile yaptığı röportajda yaptı:



"Karl-Anthony Towns'ın annesi Jackie hala o hastanede savaşıyor. Hala orada. Her gün güncellemeler alıyoruz, her gün Karl Sr.'dan (babası) yoğun bakım ünitesindeki hemşirelerden ne yaptığı hakkında son haberleri alıyoruz."



Calipari, hayranlardan onun için dua etmeye devam etmelerini ve bu zor dönemde olumlu düşüncelerini göndermelerini istedi:



"Onun için dua etmeye devam edin, ona oldukça pozitif düşünceler yollayın. O hastaneden çıkması için sabırsızlanıyorum. Zorlu bir yoldu."



İki hafta önce Timberwolves yıldızı, annesinin virüsle zor zaman geçirdiğini duyurmuştu. Towns Instagram'da annesinin tehlikeli hastalıklar nedeniyle karşılaştığı mücadeleyi ve zorluğu okumayı detaylandıran bir video yayınlamıştı.



Townsdaha sonra insanları konuyu ciddiye almaya, sosyal mesafeyi uygulamaya ve koronavirüsün yayılmasını önlemek için uygulanan tüm önlemleri almaya teşvik etmeye devam etmişti. Towns'ın babası Karl Sr. da KOVID-19'a yakalanmış, ancak o zamandan beri iyileşmişti.



