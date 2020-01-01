Towns, yedi aile üyesini KOVID-19 yüzünden kaybetti

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'ın yedi aile üyesini KOVID-19 yüzünden kaybettiği bildirildi.



25 yaşındaki Towns, annesinin Nisan ayında KOVID-19 yüzünden vefat etmesinden bu yana, "zihnen iyi bir yerde olmadığını" söyledi.



Ayrıca Towns, annesinin yanı sıra KOVID-19 nedeniyle diğer altı aile üyesini de kaybettiğini ve "ailesini iyi bilgilendirmeye çalışmak için cevaplar aradığını" açıkladı:



"Bu oyunu, aile üyelerimin beni çok iyi ve başarılı olduğum bir oyunu oynarken görmelerini sevdiğim için oynuyorum. Annemi saha dışında ve tribünlerde iyi vakit geçirirken görmek, her zaman yüzümü güldürmüştü. Oynamak zor olacak. Bunun terapi olduğunu söylemek zor olacak. Bu oyunun benim için bir daha terapi görevi göreceğini sanmıyorum. Ama bana sahip olduğum güzel anıları yeniden yaşama şansı verecek. Sanırım bundan çıkarabileceğim tek terapi bu olacak. Bana duygusal olarak falan yardımcı olmayacak."



Towns, annesinin vefatından önce bile, pandemi sırasında platformunu insanlara yardım etmek için kullanıyordu. All-Star oyuncu, 15 Mart'ta Mayo Clinic'in KOVID-19'u tespit etmek için kullanılan bir testi kullanıma sunmasını desteklemek için, 100.000 dolarlık bağış yaptığını duyurmuştu.



