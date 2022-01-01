Towns, Wiggins için çok mutlu!: "Ona söylemiştim!"

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, eski takım arkadaşı Andrew Wiggins'in 2022 NBA All-Star maçında ilk beş çıkacak olması hakkında konuştu.



Towns, All-Star maçına çıktığı haberini aldığı eski takım arkadaşı Wiggins'i şu şekilde övdü:



"Bence bu çok güzel bir şey. Ona sahada da söylemiştim, sanırım herkes görmüştü, All-Star seçildiği için çok mutlu oldum. Ona vaktinin geleceğini söylemiştim.



En son Warriors'a karşı oynadığımızda, ona 'Seni All-Star olarak görmek için sabırsızlanıyorum' demiştim. Ona bunu önceden söylemiş olmam ve hikayenin tam da bu şekilde sonuçlanması oldukça tuhaf. Oyumu onun için kullanmıştım.



Ben takım arkadaşlarımın iyi durumda olduğunu görmek isterim. Kariyerimde gösterdiğimi düşündüğüm bir şey varsa, o da başkalarının iyiliği için gururumu bir kenara koyabildiğimdir. Takım arkadaşlarımın - eski veya şimdiki olmalarına bakılmaksızın - iyi durumda olmaları hoşuma gidiyor.



Bu aranızda kurduğunuz bir bağdır, birlikte çıktığımız birçok savaşta beraber kan, ter ve gözyaşı döktük. Emeğinin meyvelerini görmesini çok istiyordum ve görebildiği için de oldukça mutluyum."



Wiggins bu sezon 18.1 sayı, 4.2 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarına sahip.



