Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Towns, Wiggins için çok mutlu!: "Ona söylemiştim!"

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, eski takım arkadaşı Andrew Wiggins'in 2022 NBA All-Star maçında ilk beş çıkacak olması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, eski takım arkadaşı Andrew Wiggins'in 2022 NBA All-Star maçında ilk beş çıkacak olması hakkında konuştu.

Towns, All-Star maçına çıktığı haberini aldığı eski takım arkadaşı Wiggins'i şu şekilde övdü:

"Bence bu çok güzel bir şey. Ona sahada da söylemiştim, sanırım herkes görmüştü, All-Star seçildiği için çok mutlu oldum. Ona vaktinin geleceğini söylemiştim.

En son Warriors'a karşı oynadığımızda, ona 'Seni All-Star olarak görmek için sabırsızlanıyorum' demiştim. Ona bunu önceden söylemiş olmam ve hikayenin tam da bu şekilde sonuçlanması oldukça tuhaf. Oyumu onun için kullanmıştım.

Ben takım arkadaşlarımın iyi durumda olduğunu görmek isterim. Kariyerimde gösterdiğimi düşündüğüm bir şey varsa, o da başkalarının iyiliği için gururumu bir kenara koyabildiğimdir. Takım arkadaşlarımın - eski veya şimdiki olmalarına bakılmaksızın - iyi durumda olmaları hoşuma gidiyor.

Bu aranızda kurduğunuz bir bağdır, birlikte çıktığımız birçok savaşta beraber kan, ter ve gözyaşı döktük. Emeğinin meyvelerini görmesini çok istiyordum ve görebildiği için de oldukça mutluyum."

Wiggins bu sezon 18.1 sayı, 4.2 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarına sahip.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal