Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, birçok NBA taraftarının uluslararası oyuncuların "tesisatçı veya mühendis" olduklarına dair algısının yanlış olduğunu söyledi.



2023 FIBA Dünya Kupası'nda Dominik Cumhuriyeti adına forma giyen Towns, turnuvada oynamanın önümüzdeki sezon kendisine yardımcı olup olmayacağı sorulduğunda şu yanıtı verdi:



"Elbette, basketbol oynamaya erkenden başlamış oldum. Dünyanın en iyilerine karşı oynadık. NBA taraftarlarının bu oyuncuları tanımadığını ve tesisatçılar veya mühendislerle karşı karşıya geldiğimi falan düşündüğünü görüyorum. Bu adamların hepsi tek bir turnuvada oynayan, dünyanın en iyi oyuncuları."



Towns, NBA'deki en iyi oyunculardan bazılarının artık uluslararası oyuncular olduğununun da altını çizdi:



"İsimlerini bilmiyor olabilirsiniz ama size garanti ederim ki birçoğu sahaya çıktığı an gerekeni yapabilecek kapasitede. Oyun artık uluslararası düzeyde. Şu anda NBA'deki en iyi oyuncuların bazıları uluslararası. Tabii ki, dünya Amerika'dan daha büyük."



Dominik Cumhuriyeti Milli Takımı'nın ikinci turda elendiği FIBA Dünya Kupası'nda Towns, beş maçta 24,4 sayı, 8,0 ribaund, 1,6 asist ve 1,0 blok ortalamaları yakalamıştı.



