Towns: "Thibbs'in gidişini kimse önceden kestiremedi"

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Minnesota Timberwolves'un ani ve beklenmedik bir şekilde baş antrenör ve takım başkanı Tom Thibodeau'yu görevden alması, oyuncular için şok oldu.Takımın yıldız ismi Karl-Anthony Towns, bu konuda soru sorulduğundasöyledi.Towns, geçen hafta antrenör yardımcılarına, takımın ihtiyaç duyduğu "istikrarı" sağladığını hissettiğini ve nihayet ekibinin planları dahilinde rahat hissettiğini söylemişti.CEO Ethan Casson ve genel menajer Scott Layden, evlerinde aldıkları 108-86'lık galibiyetten hemen sonra koçun ofisinde Thibodeau'yu işten çıkarmıştı. Thibodeau ve eski oyuncularının, bu durum sonrasında şoke oldukları bildirilmişti. Towns ve Andrew Wiggins, Thibodeau'nun gönderildiğini telefondan öğrenmişti. Towns, bunun neden olduğu konusunda net bir açıklama olmadığını söyledi: