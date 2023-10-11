Minnesota Timberwolves'un yıldızı Karl-Anthony Towns, NBA tarihinin en iyi şutör pivotu olduğunu söyledi.



Üç sayılık basketlerdeki başarısıyla tanınan ve kariyerinde maç başına 4,2 denemede %39,5'luk bir isabet oranına sahip olan Towns, Complex'ten Zion Olojede ile yaptığı röportajda, rakamları dolayısıyla tüm zamanların en iyi şutör uzunu olduğunu iddia etti:



"Kadınlar ve erkekler yalancıdır, ama rakamlar değildir. Bu alanda çok başarılı olduğumu düşünüyorum. Dirk Nowitzki gibi, benim fiziğimdeki oyuncuların şut atabilmesini mümkün kılmış olan insanlar oynamış olduğu için çok şanslıyım."



Kariyeri boyunca bulduğu 839 isabet ile NBA tarihinde en fazla üçlük isabetine sahip pivot olan Towns, geçtiğimiz sezonu maç başına 20,8 sayı, 8,1 ribaund ve 4,8 asist ortalamalarının yanı sıra, üçlük çizgisi gerisinden %36,6 isabetle kapatmıştı.



