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Towns: "Sosyal medyadaki belli bir algıyı yıkmak imkansız"

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, sosyal medya kullanıcılarının NBA oyuncularına yönelik nefreti hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, sosyal medya kullanıcılarının NBA oyuncularına yönelik nefreti hakkında konuştu.

The Courage And Nadeshot Show'da yer alan Towns, sosyal medyadan sporculara yönelik tepkilerle ilgili şunları söyledi:

"Dünyanın en tanınmış sporcularından biri olarak kötü bir gece geçirirseniz, size 'Berbat oyuncu' derler. Ama beş maçtır üst üste 40 sayı atmış olduğunuz akıllarına gelmez. Çıkıp 16 atarsınız ve birdenbire 'çöp' olursunuz.

NBA oyuncusu olmanın yönlerinden biri bu. İzleyiciler bir kez sizin üzerinizde böyle bir algı edindiğinde, o iş orada bitiyor. Değiştirmek istemiyorlar. Farklı bir fikir görmek istemiyorlar. 'Hayır, dünyanın en zeki adamı benim ve söylediğim de doğru, dur Twitter'da paylaşayım.' diyorlar.

James Harden'ı örnek vereyim mesela, playofflarda kötü olduğundan falan bahsediyorlar. Neden böyle düşündüklerine dair bir argüman, bir istatistiksel veri sunmalarını istediğinizde ise, 'Göstermeme gerek yok, her gün izliyorum' falan diyorlar...

Size verileri ben söyleyeyim. Playofflarda 31.6 sayı ortalaması var. Harika oynuyordu ve takımını Finallere çıkarma yolundaydı. Şimdi bu adam bana playofflarda sıkıntı çekmiş diyebilir misin?"


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