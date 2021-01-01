Towns: "NBA tarihinin en iyi şutör pivotu benim!"

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, kendisinin "tüm zamanların en iyi şutör pivotu" olduğunu söyledi.



2015'te 1. sıradan draft edildiğinden beri Towns, NBA'deki en parlak ve en yetenekli genç pivotlardan biri olarak ortaya çıktı.



Ligde altı sezondan fazla bir süredir yer alan Towns, bu süreçte iyi bir şutör olduğunu kanıtlamıştı ve bunu, bizzat kendi de şu şekilde dile getirdi:



"Tüm zamanların en iyi şutör pivotu benim. Bu bir gerçek. İstatistiklere bakabilirsiniz. Kimse gibi oynamak zorunda değilim. İlk versiyon benim ve diğer herkes kendini benim ikinci versiyonum haline getirmeye çalışıyor.



Başka birinin ikinci versiyonu olmak zorunda değilim. Zaten orijinal olan benim. Başka birinin kopyası olma gibi bir zorunluluğum yok"



Towns, kariyeri boyunca şu ana dek %39.7 isabetle (4.0 deneme) 698 üçlük isabetine sahip. Referans olarak, 1982 üçlük isabetine sahip olan Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, bunu maç başına daha az denemeyle (3.4) ve %38'lik bir isabet oranıyla başarmıştı.



