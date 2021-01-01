Towns: "Kyrie aşı olmayabilir, kendi tercihi..."

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in KOVID-19 aşısını olmayı reddetmesiyle bir sorunu olmadığını söyledi.



Geçmişte annesini KOVID-19 nedeniyle kaybetmiş olan Towns, insanların vücuduna giren şeyleri seçmekte özgür olması gerektiğini belirtti:



"Tabii ki aşıya güçlü bir şekilde inanıyorum. Şimdiye dek yaşadığım şeyleri düşünürsek, aşı yanlısı olmamak biraz çelişkili olurdu. Ama söyleyeceğim şu ki, ben insanların seçim yapma hakkı olduğuna da inanıyorum ve bu konuda bir sorun görmüyorum.



Bence bu yalnızca bir insan hakkı değil, aynı zamanda bir Amerikan hakkı da. İnsanlar kendi bedenleri ve aileleri hakkında kendi kararlarını verirler. Buna karşı hiçbir kötü niyetim yok.



Söyleyeceğim tek şey, aşıyı neden yaptırmadığınıza dair bana bir mazeret sunmamanız. Yaptırmak istemiyorsanız, bu sizin seçiminizdir."



Irving aşı olmama sebebini, buna yönelik talimatın insanları işlerini bırakmaya zorlaması olarak göstermişti.



