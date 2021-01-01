Towns: "KOVID yüzünden çok şeyle uğraştım, ama artık hazırım!"

Karl-Anthony Towns, KOVID-19'un yarattığı sıkıntılardan sonra 'halen birçok şeyle uğraştığını' söyledi.



Annesi Jacqueline Towns'ı KOVID-19 virüsünden ötürü kaybetmiş olan Karl-Anthony, dokuz ay sonra aynı virüse kendisi de yakalanmıştı. Virüs ayrıca amcasının ve diğer beş aile üyesinin de vefat etmesine sebep olmuştu.



Lokal bir hastanede tedavi gören Towns, ardından sonrasındaki birkaç hafta evde karantinaya alınmıştı:



"Bu yıl bana çok fazla gelmiş olan birçok şey yaşadım. Yalnızca evde karantinada olduğumu hatırlıyorum ve bu, benim için yalnızca KOVID'den daha farklı bir tecrübeydi. Bütünsel bir yolculuktan geçiyormuş gibi hissediyordum."



1 Şubat'ta karantinası biten Towns, KOVID-19'dan iyileştiği süreçte 23 kilo verdikten sonra eski formuna geri dönmüştü:



"D'Angelo Russell kadar incelmiştim (gülüyor). Guardlarımız gibi olmuştum. Öyle pivot mu oynayacaktım?"



DÖNDÜĞÜ İLK MAÇTA PANİK ATAK GEÇİRMİŞ



Towns kilo sorununu yüksek kalorili bir diyetle çözerken, döndüğü ilk maçında panik atak belirtileri yaşadığını belirtti.



İlk çeyrek sona erdiğinde, Towns soyunma odasına gittiğini ve menajerine "Artık burada olamam. Yapamayacağım." şeklinde mesaj attığını açıkladı:



"Tüm hayatım boyunca basketbolu benim için eğlenceli hale getiren kişi, annemdi. Hangi durumda olursam olayım, bana destek olurdu. Bu yüzden aklımdan 'Hayır, yapamayacağım' şeklinde çok şey geçiyordu."



"ARTIK SEZONA HAZIRIM"



Yaz dönemini kendisine odaklanarak geçirmiş olan Towns, artık 2021-22 sezonuna ve genç Timberwolves ekibinin üç yıllık playoff kuraklığını sona erdirmeye hazır olduğunu bildirdi:



"Hazır hissediyorum. Bugün başlıyor olsak, çıkıp oynayabilirim. Minnesota'ya gitmeye, orada yaşamaya ve basketbol oynamaya, zihinsel olarak hazırım. Bu yaz tatilinde çok çalıştım. Sadece vücudum üzerinde değil, kendim üzerinde de."



