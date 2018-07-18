Towns: "Konuşulması gereken çok şey var"

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Karl-Anthony Towns, Çarşamba günü bir basketbol kampına ev sahipliği yaptı ve Minnesota'dayken hala ikinci evinde gibi hissedip hissetmediği soruldu.diyen Towns, Wolves'u evi gibi görüp görmediği konusundaki soruya yanıt olarakyanıtını verdi.Towns bu yaz döneminde maksimum bir kontrat uzatımı imzalamaya hak kazanıyor, ancak Minnesota Timberwolves ile olan ilişkisi belirsiz durumda.Towns ve Tom Thibodeau arasında bazı sorunlar olduğu geçmişte rapor edilmişti.