Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'ın, birçok NBA takımı tarafından yoklandığı iddia edildi.



The Athletic'ten Jon Krawczynski, NBA'deki bazı takımların Towns'ı son birkaç yıldır Minnesota'da tutmak için birçok hamle yapmış olan Timberwolves ekibine, yıldız oyuncunun bu yaz takasa müsait olup olmadığını sormaya başladığını söyledi:



"Takımlar şimdiden bunları konuşuyor. Diğer takımların bu durumu izlediğine ve Karl-Anthony Towns'ın müsait olup olmayacağına baktıklarına şüphe yok."



Krawczynski, spekülasyonların çoğunun diğer takımlardan geldiğini vurgulayarak, Timberwolves'un Towns ile yola devam etmeyi planladığını sözlerine ekledi:



"Organizasyon içinde konuştuğum kişilere dayanarak söyleyebilirim ki, KAT'e inançları büyük. Oynamaya geri döndüğünde, takımın Anthony Edwards, Rudy Gobert ve kendisi etrafında yapılanmak için biraz zamanları olacağına inanıyorlar. Birçoğu da bunun iş görebileceğine inanıyor. Onu takas etmek gibi bir planları yok."



Towns, en az 2026-27 sezonu sonuna dek sözleşme altında ve Temmuz ayında imzaladığı 'supermax' uzantısının bir parçası olarak 2027-28 sezonu için tahmini 62.1 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip. Supermax anlaşması başlamadan önceki son yıl ise 36 milyon dolar kazanacak.





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