Towns'ın önümüzdeki haftalarda dönmesi bekleniyor

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'ın basketbol faaliyetlerine geri döndüğü ve önümüzdeki haftalarda parkelere dönmesinin beklendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Towns'ın önümüzdeki haftalarda dönmesi bekleniyor
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16 Mart 2023 14:02
Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'ın basketbol faaliyetlerine geri döndüğü ve önümüzdeki haftalarda parkelere dönmesinin beklendiği bildirildi.

Timberwolves'tan yapılan basın açıklamasına göre Towns, rehabilitasyon programında ilerlemeye devam ediyor ve bir süredir basketbol etkinliklerine katılıyor.

KAT'in önümüzdeki haftalarda geri dönmesinin beklendiği ve oynamaya uygun olduğunda, durumuyla ilgili daha fazla güncelleme sağlanacağı belirtildi.

28 Kasım'dan bu yana baldır gerginliği nedeniyle forma giyemeyen Towns, bu sezon oynadığı 21 maçta 20.8 sayı, 8.2 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarına sahip.

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