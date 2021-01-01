Towns: "G.O.A.T., Michael Jordan'dır..."

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.



Timberwolves yıldızı geçtiğimiz günlerde Youtuber Adin Ross ile G.O.A.T. tartışmaları üzerine konuştu. Towns, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in tüm zamanların en iyi NBA oyuncusu olduğunu söyleyen Ross ile aynı fikirde olmadığını belirtti.



Ross, bu dönemin geçmişe göre daha fiziksel olduğunu ve oyuncuların eskisinden daha fazla üçlük atabildiğini söylerken, KAT, bu ifadeye Jordan'ın basketbolun evriminde büyük rol oynayarak yeni nesillere yol gösterdiğini söyleyerek yanıt verdi:



"Hepimize böyle oynamayı öğreten herkes, Jordan'ın döneminden gelmişti. Nesilde bir çıkan yetenekler ve daha önce yapılmamış şeyleri yapan insanlar vardı. Bugün Stephen Curry'leri görüyoruz, fakat birilerinin öncesinde gereken şablonu ortaya koyması gerekiyordu."



