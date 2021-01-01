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Towns, '#FreeKAT' tweet'ine beğeni atması üzerine: "Hacklendim!"

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, "#FreeKAT" (KAT'i özgür bırakın) ifadesi bulunan bir tweeti beğendiği iddiasına yanıt vererek, Timberwolves taraftarlarından özür diledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, "#FreeKAT" (KAT'i özgür bırakın) ifadesi bulunan bir tweeti beğendiği iddiasına yanıt vererek, Timberwolves taraftarlarından özür diledi.

Wolves yıldızı, Twitter hesabının kendisi uyuduğu sırada "hacklendiğini" iddia ederek konuyu şu şekilde ele aldı:

"Wolves taraftarlarından özür dilerim. Kimsenin sinirleri bozulsun istemem. Ama şunu bilin ki burada çok mutluyum. Şu anda biraz sıkıntılı bir dönemde olduğumuzu biliyorum ve bu yüzden bu hacklenme durumu çok kötü bir zamanda denk geldi. Yalnızca bu yıl değil, uzun yıllar boyunca bu takımda yer alabilmeyi umut ediyorum."

Towns bu sezon maç başına 23.9 sayı, 9.4 ribaund ve 4.0 asist ortalamalarına sahip.


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