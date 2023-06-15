Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, "basketbolu değiştirdiğini" iddia etti.



NBA'deki en iyi uzunlardan biri olarak kabul edilse de halen Nikola Jokić ve Joel Embiid ile aynı seviyede görülmeyen Towns, bu duruma rağmen 'Pat Bev Podcast'e konuk olduğu sırada yaptığı açıklamada, emekli olduğu zaman bazılarının "oyunu değiştirdiğini" söyleyeceğini iddia etti:



"Sürem dolduğunda ve emekli olduğumda, oyunu değiştirdiğimi söyleyecek insanlar olacağını düşünüyorum. Ve bunun için çok minnettar olacağım."



Sekiz yıllık kariyerinin tamamını Timberwolves ile geçiren Towns, 20.8 sayı, 8.1 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları yakaladığı bir 2022-23 sezonunu geride bırakmıştı.





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