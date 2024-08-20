Towns: "Edwards'ın kazanmasını kendimden çok istiyorum"

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, takım arkadaşı Anthony Edwards'ın kazanmasını kendisinden daha çok istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Towns: 'Edwards'ın kazanmasını kendimden çok istiyorum'
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20 Ağustos 2024 13:02
Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, takım arkadaşı Anthony Edwards'ın kazanmasını kendisinden daha çok istediğini söyledi.

Towns, yakın zamanda Philadelphia 76ers yıldızı Paul George'un 'Podcast P' programına konuk oldu ve Edwards ile olan ilişkisinden bahsetti.

KAT, medyanın aralarında problem olduğuna dair bir algı yaratmasını tuhaf karşıladığını belirtirken, Ant'i tamamen desteklediğini ve kendisinin ligin yüzü olmasını istediğini belirtti:

"Medyanın Ant'in başarılı olmasını istemediğimi ima etmeye çalışması bence tuhaf. Ant'in olabileceğim en büyük destekçisi ve hayranıyım. Onun kazanmasını, NBA'in yüzü olarak gelişmesini, daha önce hiç yapılmamış şeyleri yapmasını istiyorum. Bunları görmek istiyorum.

Ağabey kardeş gibiyiz, birbirimizin kazanmasını istiyoruz sadece. Hatta ben onun kazanmasını kendimden bile daha çok istiyorum. Onu bir reklamda gördüğümde çok hoşuma gidiyor, kendisine hemen 'Vay be' diye mesaj atıyorum."

Edwards son 12 ayda harika bir performans sergilemiş, geçtiğimiz sezon NBA'deki genç yüzlerden biri olarak kendini kanıtlamıştı.

Wolves yıldızı, All-Star seçildiği sezonu 25,9 sayı, 5,4 ribaund ve 5,1 asist ortalamalarla tamamlamış ve ilk kez bir All-NBA kadrosuna girmeyi başarmıştı.

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