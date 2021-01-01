Towns'dan, KOVID-19 aşısı karşıtlarına tepki!

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, KOVID-19 aşısı karşıtlarına eleştiride bulundu.



NBA normal takvimine geri dönüyor olsa da, KOVID-19 dünya çapında henüz sona ermiş değil ve tahmin edilebileceği gibi, tüm farklı alanlardan gruplar maskelere ve KOVID-19 aşısına karşı duruşlarını sürdürdüğünden ötürü, virüsün kendisiyle mücadele yöntemleri artık politik bir hale gelmiş durumda.



Yakın zamanda Towns, paylaştığı bir tweet'te aşı karşıtlarına karşı şu şekilde konuştu:



"İnsanların aşı olmamak için her gün yeni bir bahane uydurduklarını görüyorum. Oldukça yaratıcı 'sebeplerle' geliyorsunuz ve bu gerçekten çok komik bir hal almış durumda."



Annesi de dahil olmak üzere birçok aile üyesini koronavirüs yüzünden kaybetmiş olan Towns, pandeminin ciddiyetine örnek olarak kendisini göstererek, bunun herkesin başına gelebileceğini hatırlattı:



"İnsanlar, kendileri yaşayana kadar böyle şeyleri asla umursamaz. Umarım kimse, benim başımdan geçenleri tecrübe etmek zorunda kalmaz."



