Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, Wolves ekibinin "herkesi" yenebileceğine inandığını söyledi.



2017-18 sezonundan bu yana ilk kez .500 barajının üzerine çıkmayı başaran Timberwolves ekibinin yıldızı Towns, takımın özgüven düzeyinin oldukça yüksek olduğunu belirtti:



"Sahaya her adım attığımızda, kazanmalıyız... Herkesi yenebileceğimizi düşünüyoruz."



Towns ayrıca kariyerinde bireysel anlamda en iyi sezonunu geçirdiğini açıklayarak, takımın sezondaki geri dönüşü için asıl krediyi gelişen savunmalarının alması gerektiğini dile getirdi:



"Bence (koç Chris) Finch, herkesin güçlü yanlarını ve gerçekten iyi oldukları noktaları kullanma konusunda harika bir iş çıkarıyor. Ve muhtemelen çok iyi olmadığımız noktaları da gizleme konusunda harika bir iş çıkarıyoruz."



Wolves ekib, 42-30'luk derecesi ile Batı Konferansı'nda altıncı sırada yer alıyor.



