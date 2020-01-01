Towns, bir süre kadro dışı kalacak

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'ın, sol bilek sakatlığının iyileşme döneminde olduğu ve süresiz olarak kadro dışı kalacağı açıklandı.



Koç Ryan Saunders gazetecilere verdiği demeçte, takımın Towns'ı All-Star arasından sonraki ilk antrenmanda oynatmadığını söyledi. Saunders, Towns'ın yakın zamandaki maçları kaçıracağını belirtse de, kaç maç olduğunu belirtmedi.



Çekilen MR sakatlığı ortaya çıkardıktan sonra, Towns, Minnesota'nın All-Star arasından önceki son maçını kaçırmıştı.



Towns bu sezon maç başına 26.5 sayı ve 10.8 ribaund ortalamaları ile oynuyor ve bu sezonun başlarında bir sol diz burkulması yüzünden 15 maç kaçırmıştı.



Minnesota, Cuma gecesi Boston Celtics'e karşı sezonun ikinci yarısına başlayacak.



