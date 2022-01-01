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Towns: "Artık boş istatistik yapma dönemi sona erdi!"

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, artık "boş istatistikler yapmakla işi olmadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, artık "boş istatistikler yapmakla işi olmadığını" söyledi.

Son on yıldır Wolves ekibi ligdeki en kötü takımlar arasında olsa da, bu durum bu sezon değişmeye başladı ve KAT, son birkaç yılın aksine artık "boş istatistikler yapmayı" sona erdirdiğini açıkladı:

"Şimdiye dek hep 'Karl'ın istatistikleri harika, ama sürekli kaybediyorlar' durumu geçerli olmuştu. Artık bu sona erdi. Kazanmak istiyorum. Her zaman istedim. Ama artık bu istatistikleri, galibiyetlere nasıl çevireceğimi bulmam gerekiyor. Sanırım bu konuda her zamankinden çok daha iyi bir iş çıkarıyorum."

Batı Konferansı'nda 31-27'lik dereceyle yedinci sırada yer alan Wolves ekibinde, Towns 24.4 sayı, 9.7 ribaund ve 4.0 asist ortalamalarına sahip.


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