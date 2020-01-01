Towns, annesinin vefatı hakkında konuştu

Minnesota Timberwolves'un yıldızı Karl-Anthony Towns, YouTube kanalında yayınladığı bir videoda annesinin vefatı hakkında konuştu.



Jacqueline Towns, KOVID-19'un neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle Nisan ayında vefat etmişti. All-Star oyuncu, annesini yaşam desteğinden çıkarmak ve kararı ailesine bildirmek zorunda kalmasından şöyle bahsetti:



"Kız kardeşlerini aramak durumunda kalmıştım. Babamın ailesini aramak zorunda kalmıştım. Sanırım yapmam gereken en kötü ve en zor görüşme, büyükannemle olandı. Yani ona, kızını kaybettiğini söylemem gerekmişti. Bir torun olarak onu korumak için yapabileceğim her şeyi yapmıştım. Kaderine kavuşmasına izin vermeliydim. Ve bu çok zordu, çünkü telefonda çığlık atıyordu. Çocuğunuzu kaybetmekten daha kötü bir şey yok..."



"İNSANLAR AĞLASIN İSTEMEZDİ..."



Yıldız oyuncu ayrıca, annesiyle son anlarından bahsetti:



"Onunla konuşuyorduk. Gülüyorduk. Çok tuhaf bir şey. Kız kardeşim hikayeler anlatıyordu. O da gülüyordu... Son nefesini kahkahalar ile vermişti ve başka şekilde sonlanmasını isteyeceğini düşünmüyorum. İnsanların onun için ağlamasını istemezdi. Gülmelerini isterdi. Bu yüzden kahkahalarla uğurlandı. Bu durum canımı çok yakıyor, hem de her gün. Sadece zamanım olabildiği için memnunum."



Towns'ın babası Karl Sr. da koronavirüs için pozitif test sonucu almış, ancak sonrasında iyileşmişti.



Towns, KOVID-19'un ciddiyeti hakkında çok kez konuşmuştu. Annesi virüsle hastaneye kaldırıldıktan sonra tıbbi olarak komaya girdiğinde, Instagram'da bir video yayınlamış ve KOVID-19 testini artırmak için, Mayo Clinic'e 100.000 dolar bağışlamıştı.



