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Towns, 60 sayı atarak rekor üstüne rekor kırdı!

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, takımının San Antonio Spurs'ü 149-139 mağlup ettiği maçta kariyer rekoru 60 sayı attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, takımının San Antonio Spurs'ü 149-139 mağlup ettiği maçta kariyer rekoru 60 sayı attı.

Karşılaşmada %61.3 şut isabetiyle oynayan ve ayrıca 17 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma da kaydeden Towns, 60 sayı ile kariyer rekoruna, takım tarihi rekoruna ve tüm oyuncular arasında sezon rekoruna ulaştı.

KAT, üç sayı çizgisinin lige dahil olduğu 1979-80 sezonundan bu yana bir maçta en az 60 sayı ve 17 ribaund kaydeden oyuncular Michael Jordan, Karl Malone ve Shaquille O'Neal'ın arasına katılmış oldu.

Towns, Shaq'tan beri bir maçta 60 sayı kaydeden ilk pivot olmayı da başardı.

Ayrıca Minnesota ekibi, karşılaşmada bulduğu 149 sayıyla da takım tarihinde rekora ulaştı. Timberwolves ve Spurs arasında atılan toplam 288 sayı ise, bu sezon bir maçta en çok atılan sayı miktarı oldu.


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