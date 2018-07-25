"ARSENAL VE DİĞER ÖNDE GELEN TAKIMLARDA OYNAR"

"ÜÇ YIL İÇİN 50 MİLYON EURO ÖNERDİLER"

İngiltere Premir Lig takımlarından Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve adı Beşiktaş ile anılaniçin menajerinden yeni bir açıklama geldi.35 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun menajeri Dimitri Seluk, "Yaya Toure'nin transferi için birçok kulüple görüşüyoruz. Japonya ve İngiltere'den de teklifler var. Japonlar büyük paralar vermeye de hazır." dedi.Tecrübeli futbolcunun hala üst düzey futbol oynayabileceğini söyleyen menajeri "Yaya daha yüksek bir seviyede oynamak istiyor. Bu nedenle böyle bir durumda yapacağı seçim çok önemli. Yaya Toure şu anda Londra'da Arsenal veya diğer önde gelen İngiliz kulüplerinde forma giyebilir, bu gücü, kalitesi var." açıklamasını yaptı.Japonya'dan gelen teklifi açıklayan Dimitri Seluk, "Yaya Toure para peşinde koşmuyor. Eğer öyle olsaydı, Japonların teklifini kabul ederdi. Andreas Iniesta'ta yapılan teklifini aynısı aldı. Japonya'da üç yılda 50 milyon euro kazanacağı teklif geldi. Ancak kariyerinin bu aşamasında Japonya'ya gitmeyi düşünmüyor. Toure bir yıldan daha fazla süre üst düzey futbol oynamayı düşünüyor." diyerek sözlerini noktaladı.