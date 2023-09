Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van, Bitlis ve Muş Valilikleri, Van Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen "Tour of Van" uluslararası bisiklet yarışı sona erdi.



Van'da 7 Eylül'de startı verilen yarışın son gününe Erciş ilçesinde pedal çevirmeye başlayan 6 ülkeden 60'a yakın sporcu, 125 kilometre katederek Van Kalesi'ne ulaştı.



Kazakistan'dan katılan Daniil Marukhin birinci, Nicolas Vinokurov'un da ikinci olduğu bireysel yarışlarda üçüncü sırayı Özbekistan'dan Dmitriy Bocharov aldı. Takım sıralamasında ise Kazakistan birinci, Konya Büyükşehir Belediyesi ikinci ve Özbekistan üçüncü oldu.



Urartu Müzesi önünde düzenlenen ödül törenine katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yarışın çok önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.



Yarışı düzenlenmesine katkısı olanlara teşekkür eden Balcı, "İlimiz adına güzel bir etkinlik oldu. Yarışmamızın sportif ve kültürel anlamda, ilimizin tanıtılmasına çok büyük katkısı oldu. İlimizde 'Spor Van' diye büyük ve güzel bir proje yürütüyoruz. Hedefimiz her çocuğumuzun ya bir spor dalıyla uğraşması ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmasıdır." diye konuştu.



Spor altyapısının gelişmesine çok büyük katkı sağladıklarını anlatan Balcı, şunları kaydetti:



"Şu anda Van'da 11 yüzme havuzu yapılıyor. Çocuklar için 18 kapalı spor salonu yapılıyor. 250'ye yakın okulun bahçesine basketbol, voleybol sahası kurduk. Bu sayıyı 300'e çıkaracağız. Geçen yıl yaklaşık 20 milyonluk liralık malzeme desteği vermiştik. Şimdi yine yaklaşık 30 milyon liralık malzeme desteği vereceğiz. Bu anlamda sporu seven sporculara kıymet veren bir idareci olarak bu bisiklet etkinliğine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Sporcularımız büyük çaba gösterdiler. Dereceye girenleri de bir kez daha kutluyorum."



Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise yarışmaya katılan sporcuları tebrik ederek, desteklerinden dolayı Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.



Yarışmada mücadele eden sporculardan Timur Öztoprak, "Yarış gayet güzeldi. Rakımın yüksek olmasından dolayı ilk gün zorlu geçti. 4 gün boyunca Van Gölü etrafında pedal çevirdik. Organizasyon sayesinde Van'ın güzelliklerini tanımış ve tanıtmış olduk." dedi.



Yarışmaya İran'dan katılan milli sporcu Yashar Nemati, etapların güzel olduğu kadar zorlu geçtiğini ancak Van'ı çok beğendiğini ifade etti.



Tüm etaplarda toplamda 470 kilometre pedal çevirerek dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül törenine Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Rektörü Hamdullah Şevli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, protokol üyeleri ve sporcular katıldı.