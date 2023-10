Tour of Türkiye, sorunsuz şekilde sona erdi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen TUR 2023'ün sekizinci ve son gününde İstanbul-Sultanahmet etabı yapıldı.



Tour of Türkiye'yi organize eden ekibin başında olan Ömer Faruk Besli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirten Ömer Faruk Besli, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında çok güzel bir yarış oldu. Özellikle Babadağ etabı büyük bir ses getirdi. Son 5-6 yılın en sorunsuz yarışını geride bıraktık. Bu TUR, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir organizasyon haline dönüşecektir." dedi.



Bu yıl nisanda yapılması planlanan ancak 6 Şubat depremleri nedeniyle iptal edilen TUR'un yeniden yapılmasıyla ilgili alınan kararı değerlendiren Besli, "Aslında nisan ayında yapmayı planladığımız TUR'u deprem felaketi sebebiyle bu tarihlerde yapmak durumunda kaldık. Kısa bir süre içerisinde Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonumuzun iradesiyle bu turun yapılmasına karar verildi. Önce federasyon tarafında etapların belirlenmesinden sonra son 70 gün kala biz devreye girdik. Çok hızlı çalışarak bu turu en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdik." ifadelerini kullandı.



- "Türkiye'de yapılan en büyük spor organizasyonlarından biri"



Ömer Faruk Besli, her gün binden fazla kişinin yer değiştirdiği TUR'un Türkiye'deki en büyük spor organizasyonlarından biri olduğunu dile getirdi.



Çok yoğun ve yorucu bir organizasyonun içinde olduklarını aktaran Besli, şunları kaydetti:



"400'ü sporcular ve teknik heyet olmak üzere yaklaşık bin 100 kişiyiz. Her gün 8 etapta ayrı bir şehre bu ekiple seyahat etmek durumunda kaldık. Her gün sadece 4-5 saatlik uyku süreleri ile yoğun bir çalışmada bulunduk. TUR, Türkiye'de yapılan en büyük spor organizasyonlarından biri. Şehir şehir gezen ve bu kadar kişinin hareket ettiği büyük bir organizasyon. Alanya'da 8 gün önce başladık ve bugün İstanbul'dayız. Kimi zaman üşüdük kimi zaman çok sıcaktı. Sizlerle beraber 8 güzel etap geçirdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda yine güzel bir yarış geçiririz."



- "Babadağ etabı çok zordu"



Besli, TUR 2023'ün üçüncü gününde yapılan Fethiye-Fethiye (Babadağ) etabının kendilerini çok zorladığını dile getirdi.



Deniz seviyesinde başlayan yarışın yaklaşık 2 bin metre rakımda sona erdiğini hatırlatan Besli, "Babadağ etabı çok zordu. Birçok tırı alana çıkaramadık. O gün bizim için TUR'un en çok yorucu ama aynı zamanda en çok keyif aldığımız etaplarından biri oldu. 24 saat hiç uyumadık. Sabah erken saatlerde ekiplerimiz dağa çıktı ve geceye kadar da yoğun bir çalışma içindeydiler. Etabın ardından sosyal medyaya ve haberlere baktığımızda aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızı gördük. Bunu yapıyor olmak bizim için çok önemli bir şey. Yıllar sonra anlatılacak bir anı oldu." değerlendirmesinde bulundu.



- "Türkiye'nin reklamını bu kadar yapabilen başka bir spor dalı yok"



CEO Event Genel Müdür Yardımcısı Besli, organizasyonun Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli olduğunu vurguladı.



TUR'un dünyanın 156 ülkesinde yayımlandığına değinen Besli, "24 takım, büyük bir çoğunluğu yabancı olan 165 sporcu ile 156 ülkeye yayılan bir spor organizasyonu. Sanırım Türkiye'nin reklamını bu kadar çok ülkeye aynı anda yapabilen başka bir spor dalı yok. Türkiye turizminin bisiklet sporuna büyük bir teşekkür borcu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Yeni yarışla ilgili hazırlıklara da değinen Besli, "Muhtemelen bu tur biter bitmez yetkililer yeni etapları çalışmaya başlayacaktır. 6 ay sonra tekrar beraberiz. Tahminim iki ya da üç ay içinde Babadağ gibi çok güzel yeni bir etap bulacağımıza inanıyorum. Yine Türkiye'nin başka noktalarında yine değişik tırmanmalara sahne olacak çok güzel yarışlar olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.



Bisiklet sporuna olan ilgilinin her geçen gün arttığını ifade eden Besli, yerel yönetimlerin kendilerine destek olduğunu vurgulayarak "Pandemiden sonra Türkiye'de bisiklet sporuna ciddi bir ilginin olduğunu gördük. Bu turda yerel yönetimlerin bisiklet turuna ne kadar önem verdiğini gördük. Tüm etaplarda bize destek oldular." diyerek sözlerini tamamladı.