'Tour of Türkiye'de ilk pedal Pazar günü çevrilecek

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) 10 Nisan Pazar günü başlayacak.İlki 1963 yılında "Marmara Turu" olarak düzenlenen ve ilk kez 1965 yılında uluslararası statü kazanan organizasyon, 1966 yılında Cumhurbaşkanlığı makamı himayesine alındı.Dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışı olma özelliğini taşıyan tur, bu yıl UCI ProSeries kategorisinde "Tarihe, doğaya saygı" sloganıyla gerçekleştirilecek.Pazar günü koşulacak Bodrum-Kuşadası etabıyla başlayacak yarışta sporcular, 8 etapta toplam bin 303 kilometre pedal çevirecek. Organizasyon, 17 Nisan Pazar günü geçilecek İstanbul-İstanbul etabıyla sona erecek.Bu yıl Bodrum'dan başlayarak İstanbul'a gelecek Tour of Türkiye'de geçilecek 8 etap şöyle:Bodrum-Kuşadası: 207 kilometreSelçuk (Efes)-Alaçatı: 158 kilometreÇeşme-İzmir (Karşıyaka): 123 kilometreİzmir (Konak)-Manisa (Spil): 147 kilometreManisa-Ayvalık: 192 kilometreEdremit (Akçay)-Eceabat (57. Alay Şehitliği): 205 kilometreGelibolu-Tekirdağ: 135 kilometreİstanbul-İstanbul: 136 kilometre14 ülkeden 25 takımın katılacağı turda 34 farklı ülkeden toplam 175 sporcu yarışacak.Tour of Türkiye'de geçen yıl 3 olan WorldTour takım sayısı bu yıl 6'ya yükselirken, 12 pro takım ve 7 kıta takımı mücadele edecek.Organizasyonda kıta takımı kategorisinde Türkiye'den Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto da yer alacak.Organizasyona katılacak takım listesi şöyle:WorldTour takımları: Bora-Hansgrohe (Almanya), Israel-Premier Tech (İsrail), Astana Qazaqastan Team (Kazakistan), Lotto Soudal (Belçika), Team BikeExchange-Jayco (Avustralya) Team DSM (Hollanda).Pro takımlar: Alpecin-Fenix (Belçika), Team Arkea-Samsic (Fransa), UNO X Pro Cycling Team (Norveç), Drone Hopper-Androni Giocattali, Bardiani CSF Faizane, EOLO-Kometa Cycling Team (İtalya), Caja Rural-Seguros RGA, Euskatel-Euskadi, Equipo Kern Pharma, Burgos BH (İspanya), Human Powered Health, Team Novo Nordisk (ABD).Kıta takımları: Bike Aid, Saris Rouvy Sauerland Team (Almanya), Wildlife Generation Pro Cycling (ABD), Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team, Spor Toto Cycling Team (Türkiye), China Glory Continental Team (Çin), Global 6 Cycling (Yeni Zelanda).Tur kapsamında bisikletçiler, 3 kez kıta değiştirecek.Yarışta ilk kıta geçişi 6. günde Edremit-Eceabat etabında gerçekleşecek. Asya kıtasında Balıkesir'in Edremit ilçesinde başlayacak 6. etap, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Çanakkale'nin Eceabat'ta 57. Alay Şehitliği'nde sona erecek.Diğer 2 kıta geçişi ise son gün koşulacak İstanbul-İstanbul etabında olacak. Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayacak yarışta, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçecek sporcular, Avrasya Tüneli'nden yeniden Avrupa'ya dönecek.Tour of Türkiye'de genel klasman birincisini "Kraliçe etap"ın belirleme ihtimali yüksek.Bodrum'da başlayıp Türkiye'nin batısını takip ederek kuzeyde İstanbul'da sona erecek yarışın genel olarak sprint bitişlerine sahne olacağı tahmin ediliyor.Turun 4. günündeki 147 kilometrelik İzmir-Manisa etabı ise zorlu bir tırmanışa sahne olacak. Sporcular, son 15 kilometrede yaklaşık 200 metre yükseklikten bin 200 metre rakımlı Spil Milli Parkı'na tırmanacak.Bu etapta zafer kazanan bisikletçinin geri kalan günlerde büyük bir şanssızlık yaşamaması durumunda turu genel klasman birincisi olarak tamamlaması bekleniyor.57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İtalya Bisiklet Turu (Giro d'Italia) öncesinde son büyük sınav olarak dikkati çekiyor.Bisiklet sporunun en prestijli organizasyonlarından olan İtalya Bisiklet Turu, bu yıl 6-29 Mayıs'ta yapılacak. Tour of Türkiye, Giro d'Italia öncesinde takımların form durumunu ölçme açısından en önemli yarış olarak görülüyor.Yarış, TRT Spor Yıldız ve Eurosport'tan canlı yayımlanacak.Yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayımlanacak özel içeriklerle birlikte en uzak coğrafyalarda bile çok yakından takip edilecek.Türkiye'nin en önemli spor tanıtım güçlerinden biri olacak 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, böylece 8 gün boyunca dünya bisikletinin gündeminde en üst sıralarda yer alacak. Organizasyonun 5 kıtada yaklaşık 700 milyon haneye ulaşması bekleniyor.Bu yıl ilklerin yarışı haline gelecek organizasyon öncesinde anlamlı bir projeye de imza atılacak.Bisikletin fosil yakıt kullanılmayan, çevreci ve küresel ısınmanın önlenmesine çözüm olarak kısa mesafelerde alternatif ulaşım aracı olmasından hareketle bir hatıra ormanı oluşturulacak.Türkiye'de orman varlığının güçlendirilmesi adına yapılacak çalışma çerçevesinde, bugün Bodrum'da, "57. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı"nın açılışı yapılacak.Buraya, bisikletçilerin parkurda kat edeceği mesafe kadar tohum topu da bırakılarak ülkenin orman alanlarının rehabilitasyonuna katkı sağlanacak.Dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışı olan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda şampiyonluk kupası NFT formatında verilecek.Turun sonunda dünya bisiklet camiasında bir ilke imza atacak ve şampiyonluk ödülleri, NFT (Non-Fungible Token/ Takas Edilemez/Benzersiz Jeton) formatında takdim edilecek.NFT'ler etap, mayo ve kupa olmak üzere 3 farklı tipte hazırlanacak ve özel bir pazaryerinde sınırlı sayıda satışa çıkarılacak.