Tour of Türkiye'de günün galibi Groves'in hedefi Çanakkale etebı!

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ikinci etabını kazanan Avustralyalı sporcu Kaden Alexander Groves, Avustralya ve Yeni Zelandalı askerlerin hayatını kaybettiği bölgeden geçilecek Çanakkale etabının kendisi için özel olduğunu söyledi.



Tur sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Groves, "Çok özel bir tur olacak. Yarışta Avustralyalı ve yeni Zelandalı sporcular var. Savaş hikayeleri ile büyüdük. Onlara saygımızı göstermek için kazanmak çok güzel olacak." dedi.



Çanakkale'de 1915 yılındaki Anzak Çıkarması'nın durdurulduğu 57. Alay Şehitliği'nde sona erecek Eceabat etabın hakkında Groves, "Daha önce Gelibolu'ya gitme şansım olmadı. Gittiğimizde onlara saygı göstereceğiz ve tarihimizi anacağız. Çanakkale'deki etapta bir Avustralyalı olarak çok daha farklı duygular yaşayacağım." ifadelerini kullandı.



Turdaki kazalar hakkında konuşan Groves, bir kazanın kendisini de etkilediğini ancak takım arkadaşları tarafından korunduğunu, bu durumun yarışın parçası olduğunu dile getirdi.



Dünkü ilk etabı Belçika'nın Lotto Soudal takımından vatandaşı Caleb Ewan'ın kazanması hakkında Groves, "Bizim için de eğlenceli. Seviyemizi gösteriyoruz." dedi.



Takım olarak gelecek turlardaki beklentileri hakkında Groves, "İyi bir takımımız var. Bugün gösterdiğimiz performans ilerisi için cesaret verici." açıklamasında bulundu.



Basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Groves, şunları söyledi:



"Türkiye'de ilk defa yarışıyorum. Performansım tutarlı bir çizgide ilerliyor. Turda sprint etapları var. Türkiye turunu sprint etaplarıyla duydum. Dünkü etapta pozisyon hatası yaptığım için üçüncü oldum. Bugünkü etap ise daha hızlıydı. Dünden farkı ise takımım bugün daha iyi yer tuttu. Son 4 kilometrede önde daha iyi konuşlandık. Son düzlükte takım arkadaşlarımın hepsi çok iyi iş çıkardı. Böyle giderse iyi bir sprint takımı olma yolundayız. Genel klasman benim için zor bir hedef. Ancak sprint etaplarında daha çok başarı elde edebilirim."



Dün de ilk etabı kazanan Avustralyalı Caleb Ewan, Gelibolu'dan geçecek olmasının kendisi için farklı bir anlam ifade ettiğini söylemişti.



Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor. Anzaklar 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Orta Doğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı.



Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.





