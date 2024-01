Tour Of Antalya'ya 16 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu katılacak

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) elit erkekler uluslararası yol bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 gün 4 etaptan oluşan Tour Of Antalya, 8-11 Şubat 2024 tarihleri arasında koşulacak. Antalya, 5'incisi düzenlenecek organizasyonda, dünyaca ünlü bisiklet takımlarını konuk edecek. Eşsiz rotası ile doğal, tarihi, kültürel, gastronomi gibi öne çıkan değerleri ile Antalya'nın tanıtımına ve bisiklet turizmine katkı sunmaya devam eden Tour Of Antalya'da 16 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu 4 etapta 601,7 km pedal basacak.



WORLD TOUR TAKIMLARI KATILACAK



Tour Of Antalya'da bu sene 2 World Tour, 9 Pro ve 13 Kıta Takımı yer alacak. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, Japonya, İsviçre, İtalya, Malezya, Norveç, Portekiz, Slovenya ve Türkiye'den takımların katılacağı organizasyonda sporcular kıyasıya mücadele edecek. Türkiye'den Sakarya BB Pro Team, Spor Toto Cycling Team, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediye Spor, Tour of Antalya'ya katılarak hem kendi aralarında, hem de uluslararası rakipleriyle kıyasıya rekabet edecek.



Tour Of Antalya'ya katılacak takımlar şöyle:



UCI World Tour Takımları: Bahrain Victorious (Bahreyn), Alpecin-Deceuninck (Belçika)



UCI Pro Takımları: Uno-X Mobility (Norveç), Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre), VF Group-Bardiani CSF-Faizanè (İtalya), Tudor Pro Cycling Team (İsviçre), Team Polti-Kometa (İtalya), Corratec Selle İtalia (İtalya), Bingoal WB (Belçika), TDT-Unibet (Hollanda), Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri)



UCI Kıta Takımları: Terengganu Cycling Team (Malezya), China Glory Continental Cycling Team (Çin Halk Cumhuriyeti), Beykoz Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Adria Mobil (Slovenya), Kinan Racing Team (Japonya), Tarteletto-Isorex (Belçika), Sabgal / Anicolor (Portekiz), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye), Team Vorarlberg (Avusturya), Bike Aid (Almanya), Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team (Türkiye), REMBE Pro Cycling Team Sauerland (Almanya), Tashkent City Professional Cycling Team (Özbekistan)



4 ETAPTA 601,7 KM KOŞULACAK



Dünyaca ünlü 4 etapta 601,7 km pedal basacak. Tour of Antalya'nın Kraliçe Etabı; 3 bin 264 irtifa kazanımı ve son 7,5 km'de ortalama yüzde 8,7 eğim ve 644 metre tırmanış finişi ile 3'üncü etap olan Kemer-Tahtalı etabı olacak. Milyonlarca kişi, dünyaca ünlü pedalların ritmi ile Antalya'nın eşsiz tarihini, doğasını ve kültürünü keşfedecek. 1'inci etap Side-Antalya; 137,7 km. 2'nci etap Demre-Antalya 141,9 km. 3'üncü etap Kemer-Tahtalı 136,7 km, 4'üncü etap ise Antalya-Antalya OSB-Antalya 185,4 km.



HALUK ÖZSEVİM: 60 FARKLI ÜLKEDEN TAKIM BAŞVURDU



Tour of Antalya Proje Direktörü Haluk Özsevim, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada dünyadan çok güçlü takımların organizasyonda yer alacağını ifade ederek, "Bu sene 2 tane World Tour takımı katılıyor. 16 ülkeden 25 takım ve 175 sporcuyla start almayı planlıyoruz. Sportif açıdan sağlam bir yarış olacak. Etapların birinde değişiklik yaptık. İlk gün her zaman olduğu gibi Side Apolyon Tapınağı'ndan Antalya'ya geleceğiz. İkinci gün bu sene yeni eklediğimiz Demre Noel Baba'dan start alıp Cumhuriyet Meydanı'na geleceğiz. Üçüncü gün, Kraliçe Etap dediğimiz tırmanmaların olduğu Kemer-Tahtalı etabı var. Dördüncü gün de Antalya-Antalya etabını gerçekleştireceğiz. Hazırlıklarımızın birçoğunu yaptık. Bu turun en önemli özelliklerinden birisi, devlet ve özel sektör işbirliği ile yapılıyor. Her geçen gün güçlenerek gidiyoruz. Bu sene 60 farklı ülkeden takım başvurdu. Sportif güç anlamında takımları belirledik. Bu sene, Pedalların Ritmiyle Antalya'daki Kültür ve Tarihi, Gastronomiyi Keşfet' diye bir slogan belirledik. Bisiklet turu, bir destinasyonun tanıtılması için en güzel imkanlardan birisi. Antalya da tarihi ile bu işe en uygun kentlerden birisi. Yolun daha başındayız. Rakiplerimiz minimum 50 yıldır bu organizasyonları yapıyor. Antalya, iyi ve hızlı gidiyor. Türkiye'nin en önemli 2'nci yarışı olduk. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, yaklaşık 2 bin 800 sporcu, 50 farklı ülkeden geldi. Artık Antalya bölgesinde kamp yapmaya başladılar. Hedefimiz, kış turizmini hareketlendirmekti. Yavaş yavaş hedefe doğru gidiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile daha iyi noktalara geliyoruz. Turizm Geliştirme Ajansı da ülkeyle ilgili bütün tanıtım faaliyetlerinde spora ve bisiklet turizmine de ön planda yer veriyor. Buradan onlara da teşekkür etmek gerekiyor. Bunun dışında pazar günü bir farkındalık sürüşü yapıyoruz. Final günü öncesinde Antalyalılarla yeşil bir gelecek için pedalları birlikte çevireceğiz. Güzel bir etkinlik olacak. Bisikletseverleri bu etkinliğe bekliyoruz. Başta valimiz olmak üzere bütün şehir bu organizasyonu sahiplenmiş durumda" dedi.



"İLGİ ÇOK FAZLA VE BU BİZİ MUTLU EDİYOR"



Türkiye'de dört tane yarışma kapasitesi olan takım olduğunu dile getiren Haluk Özsevim, "Hepsi de katılacak. Yurt dışından 2 tane World Tour takımı geliyor. Kıta takımları gelecek. Onları daha önce açıklamıştık. Bunların duyurusunu daha sonra yapacağız. İlgi çok fazla ve bu bizi mutlu ediyor. Bu tip organizasyonlara iyi takımları getirmekte zorlanıyorsunuz. Rekabet dünyada arttı. Tour Of Antalya, yarış ve organizasyon kalitesi olarak iyi durumda olduğu için zamanlamasını da iyi bir tarihe koyduk. Bu sebeplerden dolayı tercih edilen bir yarış oldu" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE, DÜNYA TAKIMLARININ KAMP İÇİN TERCİH ETTİĞİ BİR YER OLMAYA BAŞLADI"



Haluk Özsevim, asıl amaçlarının Türkiye ve Antalya'nın bisiklet turizminden hak ettiği payı alması olduğunu vurgulayarak, "Daha işin çok başındayız. Rakiplerimiz yıllardır bu işi yapıyor. Biz Türkler, hızlı kavrıyor ve hızlı hareket ediyoruz. Artık Türkiye, dünya takımlarının kamp için tercih ettiği bir yer olmaya başladı. Türkiye'nin her yerinde bisiklet rotaları oluşturulmaya başlandı. Bunların da tanıtımı yapılıyor. Sadece profesyonel sporcuların değil amatör sporcuların da gelip ülkemizde bu sporu yapması için mükemmel ortamlar yaratmaya başladık diyebilirim" diye konuştu.