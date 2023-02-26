Tour du Rwanda'yı, Eritreli bisikletçi Henok Mulubrhan kazandı

Afrika'nın en büyük bisiklet yarışlarından Tour du Rwanda'yı Eritreli sporcu Henok Mulubrhan kazandı.



Her yıl kıtadan ve dünyadan çok sayıda başarılı sporcunun katıldığı Tour du Rwanda, 8. etabın bugün yapılmasıyla tamamlandı.



Eritreli yarışmacı Henok Mulubrhan, etabı kazanırken, turunda birincisi oldu.



23 yaşındaki Mulubrhan, hem geçen yıl hem de bu yıl Afrika Yol Şampiyonası'nı birincilikle bitirmişti.



Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından 2009'da tanınan Tour du Rwanda, bu yıl 19 Şubat'ta başlamıştı.





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