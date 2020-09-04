Tour de France'da 7. etabın galibi van Aert oldu

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 7. etabını, Jumbo-Visma takımının Belçikalı sporcusu Wout van Aert kazandı.



Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 7. etabı, Millau ile Lavaur yerel idareleri arasındaki 168 kilometrelik mesafede gerçekleştirildi.



Sprint ile sona eren müsabakada bitiş çizgisini 3 saat 32 dakika 3 saniyelik derecesiyle ilk sırada geçen Wout van Aert, turdaki ikinci etap galibiyetini elde etti.



Düzlük etabı, NTT Pro Cycling takımından Norveçli Edvald Boasson Hagen ikinci, B&B Hotels-Vital Concept ekibinin Fransız bisikletçisi Bryan Coquard üçüncü sırada bitirdi.



Mitchelton-Scott takımının Büyük Britanyalı sporcusu Adam Yates, toplamda 30 saat 36 dakikalık süresiyle 5. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.



Fransa Bisiklet Turu, yarın Cazeres ile Loudenvielle yerel idareleri arasındaki 141 kilometreden oluşan dağ etabıyla devam edecek.



Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.



