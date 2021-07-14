Tour de France'ta 17. etap Pogacar'ın

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 17. etabını, BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar ilk sırada bitirdi.



Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Muret ile Saint-Lary-Soulan Col du Portet arasındaki 178,4 kilometrelik 17. etabında Pogacar, 5 saat 3 dakika 31 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.



Etabı, Jumbo-Visma ekibinden Danimarkalı Jonas Vingegaard ikinci, Ineos Grenadiers'ın Ekvadorlu sporcusu Richard Carapaz ise üçüncü sırada tamamladı.



Genel klasmanda 71 saat 26 dakika 27 saniyelik süreye ulaşan geçen yılın şampiyonu Pogacar, rakipleriyle arasındaki zaman farkını açarak sarı mayoyu korudu.



Organizasyon, Pau-Luz Ardiden bölgeleri arasındaki 129,7 kilometrelik 18. etapla yarın devam edecek.



Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.



