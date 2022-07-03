Toulouse'un Mustafa Muhammed ısrarı!

Galatasaray yönetimi bir yandan yeni transferler için çalışırken diğer taraftan ise oyuncu satışı için masada...
Sevilla ve Zenit'in istediği Marcao'nun dışında Mustafa Muhammed'in de ayrılığı gündemde.
Mısırlı forvete Fransa Lig 1 ekibi Toulouse yakın takip uygularken, sarı kırmızılılar bu transferden bonuslarla birlikte 8 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor.
OKAN BURUK ONAY VERDİ!
Teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattında değişikliğe gitmek istemesi nedeniyle Mustafa Muhammed'in satışına onay verdiği belirtildi.
Galatasaray, Zamalek'ten kiraladığı Mustafa Muhammed'in bonservisini alır almaz futbolcuyu satmayı planlıyor.
24 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'ya transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 40 resmi maçta forma giyen Mustafa Muhammed, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Mısırlı futbolcu ülkesinin milli takımında 21 maçta görev aldı ve 4 gollük katkı verdi. Mustafa Muhammed'in güncel piyasa değeri 6.50 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sevilla ve Zenit'in istediği Marcao'nun dışında Mustafa Muhammed'in de ayrılığı gündemde.
Mısırlı forvete Fransa Lig 1 ekibi Toulouse yakın takip uygularken, sarı kırmızılılar bu transferden bonuslarla birlikte 8 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor.
OKAN BURUK ONAY VERDİ!
Teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattında değişikliğe gitmek istemesi nedeniyle Mustafa Muhammed'in satışına onay verdiği belirtildi.
Galatasaray, Zamalek'ten kiraladığı Mustafa Muhammed'in bonservisini alır almaz futbolcuyu satmayı planlıyor.
24 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'ya transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 40 resmi maçta forma giyen Mustafa Muhammed, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Mısırlı futbolcu ülkesinin milli takımında 21 maçta görev aldı ve 4 gollük katkı verdi. Mustafa Muhammed'in güncel piyasa değeri 6.50 milyon euro olarak gösteriliyor.