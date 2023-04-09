Toulouse, Montpellier'i deplasmanda mağlup etti!

Fransa Ligue 1 30. hafta maçında Toulouse, deplasmanda Montpellier ile karşılaştı.



Stade de la Mosson'da oynanan maçı Toulouse 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Thijs Dallinga ve 85. dakikada Fares Chaibi kaydetti. Montpellier'in golü Wahi'den geldi.



Montpellier ligde 7 maç sonra kaybetti. Damien Comolli'nin başkanı olduğu Toulouse, kupada finale yükselmesi sonrası çıkışını sürdürdü.



Alınan bu sonucun ardından Toulouse, puanını 38'e çıkardı. Montpellier ise 37 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Toulouse, Lyon'u konuk edecek. Montpellier ise Lille'i ağırlayacak.



Fransa Ligi'nde oynanan maçlarda günün sonuçları şu şekilde;



Lyon 3-1 Rennes

AC Ajaccio 0-3 AJ Auxerre

Reims 1-1 Brest

Troyes 0-2 Clermont





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ