Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Carles Martinez'in ekibi Toulouse ile Julien Stephan'ın yönetimindeki Rennes karşı karşıya geldi.



Toulouse Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.



Rennes'de forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, 78. dakikada Martin Terrier'in yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Rennes puanını 16'ya yükseltirken, Toulouse 14 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Rennes deplasmanda Clermont'a konuk olurken, Toulouse evinde Monaco'yu ağırlayacak.





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